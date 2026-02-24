Manutenzione straordinaria delle strade provinciali bando da 1,9 milioni per la zona centro-nord

Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato un bando da 1,9 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nel settore centro-nord. La gara mira a selezionare un unico operatore economico che si occuperà di interventi di riparazione e miglioramento delle strade. La procedura coinvolge diverse arterie stradali, alcune delle quali presentano segnali evidenti di usura. La scelta dell'azienda avverrà nelle prossime settimane.

Accordo quadro annuale finanziato con fondi regionali per la messa in sicurezza della viabilità secondaria. Le ditte interessate possono già formulare le offerte. Pendolino: "Un tratto viario che presenta particolari criticità" L’appalto ha un importo complessivo di 1.930.000,00 euro, di cui 57.900,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Le risorse sono interamente finanziate con fondi regionali previsti dalla legge 1452018, destinati ai Liberi Consorzi e alle Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 23 marzo esclusivamente attraverso la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso all’ente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, pubblicato il bando per la zona estIl Libero consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato il bando per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nella zona est, a causa delle condizioni deteriorate del manto stradale.

