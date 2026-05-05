Nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2026, molte scuole italiane potrebbero non svolgere regolarmente le lezioni a causa di uno sciopero del personale docente. La protesta riguarda anche le prove Invalsi, che sono programmate per le scuole primarie in questi giorni. La manifestazione coinvolge diverse regioni e potrebbe causare disagi nelle attività scolastiche.

Sciopero scuola 6-7 maggio: a rischio le proveinvalsi nelle primarie. Lezioni a rischio nelle scuole italiane mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2026, in concomitanza con le proveinvalsi della scuola primaria. Diverse sigle sindacali, tra cui Cobas e USB, hanno proclamato uno sciopero che coinvolge docenti, personale ATA e dirigenti scolastici. Alla mobilitazione si affiancano manifestazioni in numerose città italiane. Sciopero contro proveinvalsi e riforme scolastiche. Lo sciopero ha come obiettivo principale la protesta contro le proveinvalsi, definite dai sindacati “ quiz inutili e dannosi”, e contro la riforma degli istituti tecnici. Secondo...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - prove invalsi: sciopero scuola il 6 e 7 maggio, lezioni a rischio

Notizie correlate

Sciopero scuola il 6 e 7 maggio: coinvolte più sigle, anche astensioni legate alle prove INVALSIIl Ministero dell’istruzione e del merito ha diffuso l’avviso relativo alle azioni di sciopero proclamate per il 6 e 7 maggio 2026 nel comparto e...

Sciopero scuola Cobas 6-7 maggio 2026: stop alle prove Invalsi e proteste su stipendi e riformeI Cobas Scuola hanno proclamato uno sciopero il 6-7 maggio 2026 contro Invalsi, riforme e salari.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Scuola, sciopero il 6 e 7 maggio: Invalsi nel mirino, rischio stop alle lezioni; Scuola, scioperi del 6 e 7 maggio: lezioni a rischio. Cosa sapere; Sciopero scuola il 6 e 7 maggio: coinvolte più sigle, anche astensioni legate alle prove INVALSI; Sciopero scuola 6 e 7 maggio: proteste contro la riforma degli Istituti tecnici e le prove INVALSI.

Sciopero scuola 6 e 7 maggio, lezioni sospese o garantite? Cosa succede con le prove InvalsiDue giornate di forte mobilitazione attendono il mondo della scuola italiana: domani 6 e il 7 maggio è stato indetto uno sciopero generale dal sindacato Cobas Scuola e altre ... ilgazzettino.it

Sciopero insegnanti e personale Ata 6 e 7 maggio, durante i test Invalsi: i presidi possono sostituire il personale per garantire le prove?Numerose le sigle sindacali che chiamano ad astenersi dal lavoro, mentre per le famiglie il rischio è di disagi. Incertezza anche per lo svolgimento dei test: ma è possibile sostituire il personale ch ... today.it

I COBAS indicono lo sciopero generale della Scuola nelle giornate del 6 e 7 maggio 2026 contro le prove INVALSI, per il ritiro della riforma degli Istituti tecnici, il recupero di almeno il 30% del salario eroso dall’inflazione; una pensione pari all’ultimo stipendio - facebook.com facebook

Sciopero scuola 6-7 maggio, coinvolti docenti, personale ATA e dirigenti: prove Invalsi al centro della mobilitazione x.com