Sciopero scuola il 6 e 7 maggio | coinvolte più sigle anche astensioni legate alle prove INVALSI

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha comunicato che il 6 e 7 maggio 2026 si terranno scioperi nel settore scuola, coinvolgendo diverse sigle sindacali. Le azioni di protesta includono anche astensioni dal lavoro in relazione alle prove INVALSI. La comunicazione riguarda sia il comparto che l’area Istruzione e Ricerca, con l’obiettivo di informare sulle date di sciopero previste per quei giorni.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha diffuso l’avviso relativo alle azioni di sciopero proclamate per il 6 e 7 maggio 2026 nel comparto e nell’area Istruzione e Ricerca – settore scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Sciopero scuola indetto per il 7 maggio: l’Usb protesta contro le prove Invalsi, la riforma dei tecnici e la leva militareL'agenzia di stampa ANSA ha diffuso la notizia di una nuova mobilitazione sindacale prevista per l'inizio del prossimo mese.

Sciopero scuola 6 e 7 maggio: indetta agitazione Cobas contro le prove Invalsi alla primaria, per l’aumento degli stipendi, il ruolo unico e lo stop al precariatoIl mese di maggio si apre con una mobilitazione sindacale che coinvolgerà gli istituti di ogni ordine e grado.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sciopero scuola 6 e 7 maggio: indetta agitazione Cobas contro le prove Invalsi alla primaria, per l'aumento degli stipendi, il ruolo unico e lo stop al precariato; Sciopero della scuola il 6 e il 7 maggio: perché le lezioni sono a rischio da Nord a Sud; Scioperi a maggio 2026, da bus e treni a scuola e sanità: chi si ferma, dove e quando; Il 6 e 7 maggio la Scuola sciopera con i COBAS. Manifestazioni territoriali: a Roma il 6, ore 10, al Ministero dell'Istruzione.

Sciopero scuola 6 e 7 maggio: proteste contro la riforma degli Istituti tecnici e le prove INVALSIIl MIM ha comunicato che, per le giornate del 6 e 7 maggio 2026, sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero nel Comparto e nell’Area Istruzione e Ricerca:L’AVVISO MIM FLC CGIL: 7 maggio scio ... tecnicadellascuola.it

Sciopero scuola 6 e 7 maggio: indetta agitazione Cobas contro le prove Invalsi alla primaria, per l’aumento degli stipendi, il ruolo unico e lo stop al precariatoSciopero della scuola il 6 e 7 maggio indetto dai Cobas contro test Invalsi, stipendi bassi, precariato e Autonomia differenziata ... orizzontescuola.it

Il 7 maggio sciopero dell’intera giornata del personale docente, ata e dirigente degli istituti tecnici. Fermiamo la riforma degli Istituti Tecnici. Fermiamo l’ennesimo intervento di smantellamento della scuola secondaria. Per saperne di più www.flcgil.it/@3973 - facebook.com facebook