Sciopero scuola Cobas 6-7 maggio 2026 | stop alle prove Invalsi e proteste su stipendi e riforme

Il sindacato Cobas Scuola ha annunciato uno sciopero nazionale previsto per il 6 e il 7 maggio 2026, con l’obiettivo di fermare le prove Invalsi e esprimere dissenso sulle recenti riforme e sugli stipendi degli insegnanti. La protesta coinvolge anche manifestazioni contro la modifica degli istituti tecnici, mentre nelle settimane precedenti si sono susseguite assemblee e mobilitazioni in diverse città italiane.

I Cobas Scuola hanno proclamato uno sciopero il 6-7 maggio 2026 contro Invalsi, riforme e salari. Tra i motivi della protesta, stipendi più alti e la contrarietà alla riforma degli istituti tecnici.🔗 Leggi su Fanpage.it

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