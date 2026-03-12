Riforma istituti tecnici e nuovi quadri orario | il PD presenta un’interrogazione al Ministro Valditara chiedendo chiarezza e linee guida

Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione al Ministro dell'Istruzione riguardo ai nuovi quadri orario degli istituti tecnici. La richiesta mira a ottenere chiarimenti su come saranno strutturati i programmi e le modalità di attuazione delle recenti riforme. La discussione si concentra sulla necessità di informazioni precise per comprendere le modifiche previste e le eventuali conseguenze per gli studenti e il personale scolastico.

