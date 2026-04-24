Contro la riforma degli istituti tecnici insegnanti pronti alle barricate

Gli insegnanti degli istituti tecnici nelle province di Pesaro e Urbino hanno annunciato che si opporranno alla riforma delle scuole superiori ad indirizzo tecnico-technologico. In una dichiarazione, hanno affermato di essere pronti a manifestare e a intraprendere tutte le azioni necessarie per difendere le loro posizioni. La protesta coinvolge il personale docente che teme ripercussioni sulla formazione e sull’organizzazione delle classi.