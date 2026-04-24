Contro la riforma degli istituti tecnici insegnanti pronti alle barricate
Gli insegnanti degli istituti tecnici nelle province di Pesaro e Urbino hanno annunciato che si opporranno alla riforma delle scuole superiori ad indirizzo tecnico-technologico. In una dichiarazione, hanno affermato di essere pronti a manifestare e a intraprendere tutte le azioni necessarie per difendere le loro posizioni. La protesta coinvolge il personale docente che teme ripercussioni sulla formazione e sull’organizzazione delle classi.
Contro la riforma delle scuole superiori ad indirizzo tecnico- tecnologico anche gli insegnanti pesaresi urbinati sono pronti a fare le barricate e, se necessario, combattere tutte le battaglie, fino a vincere la guerra. Come? "Intanto i prof di scuole – spiega Cinzia Scardacchi, segretario provinciale Flc Cgil – come l’Agrario Cecchi; il tecnico tecnologico Bramante Genga; il Polo 3 di Fano; l’industriale Mattei di Urbino e di tutti gli altri istituti ad indirizzo tecnico tecnologico della provincia, sono 8, aderiranno allo sciopero nazionale, previsto se all’incontro del 27 aprile il Ministero non accoglierà la richiesta dei sindacati di posticipare la riforma dei tecnici di un anno".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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