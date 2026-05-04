Tra il primo agosto 2023 e il 31 dicembre 2025, in Italia, quasi la metà degli interventi di protesi al seno sono stati effettuati per motivi estetici, rappresentando il 44,3% del totale. La restante parte, pari al 55,7%, riguarda interventi ricostruttivi dopo operazioni chirurgiche. I dati mostrano una leggera prevalenza di interventi finalizzati alla ricostruzione rispetto a quelli di carattere estetico.

Tutti i numeri sugli interventi al seno: i dettagli del rapporto 2025 sul Registro nazionale protesi mammarie. Tra il primo agosto 2023 e il 31 dicembre 2025 il 44,3% degli interventi per protesi al seno in Italia è stato effettuato per finalità estetiche, contro il 55,7% per fini ricostruttivi dopo un’operazione chirurgica. La sede di Lungotevere Ripa del ministero della Salute ha ospitato il Rapporto 2025 del Registro nazionale protesi mammarie. Istituito con una legge del 2012 ed entrato in vigore nel 2023, il registro prevede l’obbligo per tutti gli operatori sanitari di registrare le procedure chirurgiche effettuate entro tre giorni dall’intervento.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Interventi per protesi al seno in Italia, quasi 1 su 2 per motivi estetici

Si Sente La Protesi Cosa Aspettarsi Dopo Una Mastoplastica Additiva

Notizie correlate

Protesi del ginocchio: al Cof di Lanzo la rivoluzione è robotica, recuperi più rapidi e interventi su misuraA un anno dall’introduzione della chirurgia robotica al ginocchio, arriva un segnale chiaro dall’Alta Valle Intelvi: la tecnologia sta cambiando...

Eva Grimaldi operata d'urgenza al seno: "Per una protesi ho rischiato la vita"Marzo è stato un mese complicato per Eva Grimaldi: l'attrice romana ha infatti dovuto affrontare un grave problema di salute.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ravenna, gamba amputata dopo una normale operazione per la protesi al ginocchio: Dopo l'intervento per sei anni non hanno diagnosticato un'infezione, avrà 650.000 euro; Ravenna, gamba amputata nonostante la protesi al ginocchio: arriva il maxi-risarcimento; Protesi totale di ginocchio robot-assistita con il sistema Rosa: superata quota 100 interventi; Mandic, Ortopedia: oltre cento interventi di protesi totale al ginocchio con Rosa.

Protesi mammarie, il 55% degli interventi per finalità ricostruttiveNell'ambito delle protesi mammarie, dal primo agosto 2023 al 31 dicembre 2025 sono stati eseguiti 68.776 interventi chirurgici. Di questi, il 55,7% per finalità ricostruttive e il 44,3% per finalità e ... ansa.it

Tumore al seno, oltre 9 protesi su dieci inserite subito dopo la mastectomiaPer l’estetica Campania al top mentre la Lombardia attrae più pazienti per fini curativi: la geografia degli interventi nel Registro nazionale protesi mammarie che prelude al Registro unico di tutti ... ilsole24ore.com

Oltre 60 milioni di euro per 21 interventi già programmati nella Terza Municipalità. Questa sera, insieme al candidato presidente Lino Cucè, abbiamo illustrato la programmazione per il quinquennio 2026–2031: risorse certe e interventi già pianificati per trasfor - facebook.com facebook

#sisma2009 Ricostruzione pubblica: rafforzato il coordinamento istituzionale per accelerare gli interventi sisma2009.governo.it/it/comunicazio… x.com