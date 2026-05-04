In Italia, la regione Campania si distingue per aver effettuato circa 7.000 interventi di protesi al seno, la cifra più alta nel paese. In confronto, le donne del Molise e della Basilicata scelgono spesso di rivolgersi ad altre aree per sottoporsi a questi interventi. La maggior parte delle pazienti si divide tra interventi primari e di revisione, con numeri variabili a seconda della regione e del tipo di intervento richiesto.

? Cosa scoprirai Perché le donne del Molise e della Basilicata non operano in loco?. Come si dividono le pazienti tra interventi primari e di revisione?. Quali sono le fasce d'età che guidano la domanda estetica?. Dove si concentrano i flussi migratori delle pazienti verso i poli specializzati?.? In Breve Lombardia e Lazio registrano volumi elevatissimi insieme alla Campania nel periodo indicato.. Molise e Basilicata non presentano alcun intervento registrato nel periodo considerato.. Età media 35,6 anni per interventi primari e 47,7 anni per le revisioni.. Dati raccolti dal Registro nazionale protesi mammarie fino al 31 dicembre 2025.. In...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Protesi al seno: la Campania guida l’Italia con 7mila interventi

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