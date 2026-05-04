Protesi al seno | la Campania guida l’Italia con 7mila interventi
In Italia, la regione Campania si distingue per aver effettuato circa 7.000 interventi di protesi al seno, la cifra più alta nel paese. In confronto, le donne del Molise e della Basilicata scelgono spesso di rivolgersi ad altre aree per sottoporsi a questi interventi. La maggior parte delle pazienti si divide tra interventi primari e di revisione, con numeri variabili a seconda della regione e del tipo di intervento richiesto.
? Cosa scoprirai Perché le donne del Molise e della Basilicata non operano in loco?. Come si dividono le pazienti tra interventi primari e di revisione?. Quali sono le fasce d'età che guidano la domanda estetica?. Dove si concentrano i flussi migratori delle pazienti verso i poli specializzati?.? In Breve Lombardia e Lazio registrano volumi elevatissimi insieme alla Campania nel periodo indicato.. Molise e Basilicata non presentano alcun intervento registrato nel periodo considerato.. Età media 35,6 anni per interventi primari e 47,7 anni per le revisioni.. Dati raccolti dal Registro nazionale protesi mammarie fino al 31 dicembre 2025.. In...🔗 Leggi su Ameve.eu
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