Prosegue la stagione outdoor dell' Atletica 85 Faenza | nel fine settimana conquistati anche primati personali

Nel fine settimana, l'Atletica 85 Faenza ha portato avanti la sua stagione all'aperto con un evento che ha visto una partecipazione significativa. Durante le gare, alcuni atleti hanno stabilito nuovi record personali, evidenziando miglioramenti nelle loro prestazioni. La manifestazione ha anche registrato riscontri tecnici positivi, contribuendo a consolidare la presenza della squadra nelle competizioni outdoor.

L'Atletica 85 Faenza prosegue la stagione all’aperto con un ponte del primo maggio segnato da ampia partecipazione, buoni riscontri tecnici e nuovi primati personali. Tra Modena, Cesena, Osimo e Cogliate, i portacolori faentini hanno confermato la qualità del lavoro svolto nei mesi invernali.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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