Pronostico Portsmouth-Swansea | non c’è due senza tre

Per la trentasettesima giornata di Championship, si sfidano Portsmouth e Swansea. La partita si svolge in uno stadio locale e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati. Entrambe le squadre arrivano con obiettivi diversi: il Portsmouth cerca di migliorare la posizione in classifica, mentre lo Swansea punta a consolidare la sua posizione. La gara rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni.

Portsmouth-Swansea è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico Da un lato c’è una squadra che deve ancora raggiungere i punti per essere sicura di rimanere in questo campionato; dall’altro ce n’è un’altra che ha ormai messo il bottino in cassaforte e che ha poche motivazioni. E poi c’è anche il rendimento esterno che ci dice come il Portsmouth sia favorito in questo momento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché gli ospiti dello Swansea ormai hanno fatto quello che dovevano fare in questa annata. Una squadra che ha 49 punti e che si ritrova a metà classifica e che non deve guardarsi più né avanti e né dietro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

