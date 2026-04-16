roberto bautista agut annuncia il ritiro a fine stagione

Il tennista spagnolo ha comunicato che terminerà la sua carriera alla fine di questa stagione. In oltre 15 anni, ha rappresentato il tennis del suo paese a livello internazionale, anche se il suo apporto non sempre ha ricevuto il riconoscimento che meritava. La sua decisione segna la fine di un percorso nel circuito professionistico, segnato da numerosi incontri e risultati significativi.

Ha annunciato il proprio ritiro Roberto Bautista Agut, uno dei giocatori più significativi degli ultimi 15 anni di tennis spagnolo anche se questo gli è stato spesso scarsamente riconosciuto. Il trentottenne di Castellon de la Plana ha deciso di dire addio attraverso un messaggio inoltrato su tutti i propri canali social. Questo il testo: “ Ci sono decisioni che non sono facili, ma arrivano serenamente e dal cuore. La stagione 2026 sarà la mia ultima come tennista professionista. Ho vissuto il mio sogno per tanti anni. Ho dato tutto quello che avevo in ogni sessione d’allenamento e incontro. Ora penso sia giunto il tempo di salutare, di vivere ogni torneo in modo diverso e di chiudere questo capitolo con gratitudine per il mio amato tennis.🔗 Leggi su Oasport.it

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