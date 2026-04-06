Nel torneo di Monte Carlo in programma il 7 aprile 2026, Roberto Bautista-Agut è entrato nel tabellone principale come lucky loser, nonostante abbia perso il secondo turno di qualificazione in due set contro Alexander Shevchenko. L'avversario in prima giornata sarà Matteo Berrettini, con le quote e le previsioni che seguono l'andamento del match.

Roberto Bautista Agut è presente nel tabellone principale del torneo come lucky loser, ovvero nonostante la sconfitta in due set subita nel secondo incontro di qualificazione contro Alexander Shevchenko. L’inizio di stagione è stato difficile per lo spagnolo, che ha perso nove dei suoi 14 incontri finora disputati. Non è ancora riuscito a superare il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Roberto Bautista-Agut – Matteo Berrettini, Monte Carlo 07-04-2026

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Definiti gli accoppiamenti con i giocatori provenienti dalle qualificazioni al '1000' di Monte-Carlo! Flavio Cobolli esordirà contro Francisco Comesaña. Per Matteo Berrettini, invece, il primo avversario sarà il lucky loser Roberto Bautista Agut. Matteo Arnaldi, x.com