Cosenza a Casarano | doppietta Chiricò spezza la striscia

Il Cosenza ha affrontato il Casarano in una partita che ha visto due gol dei padroni di casa nel primo tempo e un tentativo di rimonta nella ripresa. Dopo una serie di risultati positivi, la squadra calabrese ha concluso la striscia con questa sconfitta. Durante l'incontro, Chiricò ha segnato una doppietta, interrompendo la serie di successi del Cosenza.

Il Cosenza, dopo una striscia positiva interrotta a Casarano, ha sfumare la rimonta contro i Lupi in una partita segnata da due gol subiti nel primo tempo e un parziale recupero nella ripresa. La squadra calabrese, guidata dal mister Buscè tornato sulla panchina, non è riuscita a ribaltare il risultato negativo che ha messo fine a sei risultati utili consecutivi. Il match si è concluso con un punteggio di 2-1 a favore dei padroni di casa, costringendo i rossoblù a fermarsi prima della prossima sfida contro il Latina. La presenza del tecnico Buscè era attesa dopo due turni di squalifica, ma l’assenza di Caporale in difesa ha costretto alla chiamata di Ferrara fin dal primo minuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza a Casarano: doppietta Chiricò spezza la striscia Articoli correlati Verso Benevento-Casarano, i pugliesi blindano Chiricò: “Resta qui, capitolo chiuso”Tempo di lettura: < 1 minuto Chiricò, pezzo pregiato del Casarano resta in Puglia e dovrebbe quindi essere a tutti gli effetti disponibile per la... Casarano-Cosenza, via libera ai tifosi rossoblù: sbloccata la trasfertaArriva il via libera per i tifosi del Cosenza in vista della trasferta di Casarano . Una selezione di notizie su Cosenza a Casarano doppietta Chiricò... Temi più discussi: Il Cosenza cade a Casarano, Chiricò spezza la rincorsa dei rossoblù · CosenzaChannel.it; Sardi on the Road | Doppietta Tresoldi, Florenzi e Dametto trascinano alla vittoria il Cosenza; Il Cosenza torna a Casarano: 28 anni dopo la promozione in Serie B targata Sonzogni; Risultati, marcatori e classifica 31ª giornata. Si ferma la corsa del Cosenza Calcio. Doppio Chiricò regala il successo al Casarano, inutile l’1-2 di CannavòSi interrompe a Casarano la striscia di risultati utili consecutivi del Cosenza Calcio, sconfitto 2-1. I rossoblù pagano a caro prezzo il micidiale uno-due firmato da Chiricò tra il 32’ e il 37’, che ... quicosenza.it Top & Flop di Casarano-CosenzaUn grandissimo Chiricò regala un successo sorprendente al Casarano che allo stadio Giuseppe Capozza supera meritatamente il Cosenza terzo in classifica. La squadra di ... tuttoc.com #SerieC gr.C Casarano-Cosenza 2-1 Giugliano-Atalanta U23 3-1 Latina-Siracusa 2-1 Potenza-Cavese 2-2 league table (top5) 1 Benevento 73 2 Catania 61 3 Cosenza 56 4 Salernitana 54 5 Crotone 51 #calcio #football x.com Romanticismo Ultras. . 14-3-2026 serie C : CASARANO - Cosenza. "la coreografia in onore dello storico gemellaggio tra Casarano e Cosenza vista dal settore ospiti " - facebook.com facebook