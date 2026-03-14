Bari-Reggiana 4-1 Casarano-Cosenza 2-1 Calcio

Il Bari ha affrontato la Reggiana al “San Nicola” e ha ottenuto una vittoria per 4-1. La squadra ha reagito dopo la sconfitta precedente contro il Pescara, dimostrando determinazione. Nello stesso turno, il Casarano ha battuto il Cosenza per 2-1. La giornata di campionato ha visto quindi risultati significativi per le squadre coinvolte.

Il Bari ha, superato brillantemente il rovescio di Pescara. Oggi al “San Nicola ” ha superato la Reggians per 4-1. In classifica del campionato di calcio di serie B i pugliesi sono ora Serie C girone C: Casarano-Cosenza 2-1. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari-Reggiana 4-1, Casarano-Cosenza 2-1 Calcio Articoli correlati Casarano-Cosenza, via libera ai tifosi rossoblù: sbloccata la trasfertaArriva il via libera per i tifosi del Cosenza in vista della trasferta di Casarano . Leggi anche: Cavese-Casarano Calcio BUSO illude, CORAZZA la pareggia nel finale: Catanzaro-Pescara 3-3 | Serie BKT | DAZN Approfondimenti e contenuti su Bari Reggiana 4 1 Casarano Cosenza 2 1... Temi più discussi: Bari-Reggiana: probabili formazioni e dove vederla in tv; Bari - Reggiana in Diretta Streaming | DAZN IT; Le probabili formazioni di Bari-Reggiana; Bari-Reggiana, scontro salvezza al San Nicola. Bari-Reggiana: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Bari-Reggiana di Sabato 14 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Bari-Reggiana 14 marzo 2026: orario, arbitro, ultime e statisticheDirige il signor Luca Pairetto. Assistenti Luciani e Biffi; IV ufficiale Arena; al VAR Volpi, AVAR Ghersini. In questa Serie B 2025/26 Pairetto ha arbitrato 5 gare: 24 ammonizioni, 2 espulsioni e 4 ca ... sport.virgilio.it 14-3-2026 serie B : BARI - reggiana - facebook.com facebook #LNPB #SerieBKT // 30a gior. Bari-Reggiana : 25 i biancorossi convocati tinyurl.com/2dbcsn4o x.com