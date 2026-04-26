Domenica alle 18:30 si sfidano Osasuna e Siviglia nella Liga spagnola. L’Osasuna ha raccolto risultati positivi finora e si trova in una buona posizione in classifica. La squadra ospite, invece, cerca di migliorare la sua posizione in classifica e di ottenere punti importanti. Entrambe le formazioni arriva a questa partita con obiettivi chiari, pronti a scendere in campo per conquistare i tre punti.

L’Osasuna ha fatto fino al momento una stagione straordinaria. Difficile pensare all’Europa per via della vittoria della Real Sociedad in Coppa del Re. Ma rimane qualcosa di unico per i padroni di casa. Salvi da un pezzo, hanno iniziato un po’ a tirare i remi in barca. Ci sta, quanto speso nel corso dell’anno arrivati a questo punto vuoi o non vuoi si paga. E di questa situazione mentale non solo ne potrebbe approfittare ma ne deve approfittare il Siviglia, che adesso sarebbe retrocesso in Segunda Divisione. Dopo l’esonero di Almeyda le cose in casa andalusa non sono per niente cambiate. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite e una situazione che si è ulteriormente complicata.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Osasuna-Siviglia: il fattore determinante

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