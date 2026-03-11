Il match tra Panathinaikos e Betis si gioca negli ottavi di finale di Europa League. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo con le formazioni probabili, mentre i tifosi si chiedono dove poter seguire l'incontro. La partita coinvolge due allenatori con molta esperienza alle spalle e si prevede una gara molto combattuta, con il risultato che resta incerto.

Panathinaikos-Betis è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico Due allenatori esperti. Una squadra che può dire la propria fino alla fine, quella ospite, un’altra che spera che la mano del proprio tecnico, abituato a certi tipi di palcoscenici, possa fare la differenza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Benitez contro Pellegrini. Non hanno bisogno di presentazioni. Certo, gli spagnoli come detto partono con tutti i favori del pronostico per diversi motivi. Uno su tutti, evidente, la qualità della rosa e il fatto che il Panathinaikos abbia comunque mostrato pure nei playoff di avere delle importanti carenze che non aiutano proprio ad affrontare nel migliore dei modi questa competizione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Panathinaikos-Betis: gara da tripla con una certezza

