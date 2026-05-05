Pronostico Campobasso-Pineto | ok al terzo tentativo

La partita tra Campobasso e Pineto si svolge nel primo turno dei playoff di Serie C, segnando il terzo tentativo di incontro tra le due squadre. La sfida si gioca in settimana e rappresenta l’ultima fase per accedere alla Serie B. La partita sarà trasmessa e si inserisce in una sequenza di incontri che determinano chi otterrà l’accesso alla categoria superiore.

Campobasso-Pineto è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla Inizia in mezzo alla settimana la lunghissima corsa dei playoff di Serie C per prendersi l’ultimo posto per la Serie B. Ne sale solamente una. E arrivare in fondo a questi playoff è davvero dura. Iniziamo, comunque, dalla partita tra Campobasso e Pineto. Il regolamento dice che alla fine dei 90?, in caso di pareggio, passa la squadra che si è qualificata meglio in campionato. E in questo caso quella che gioca in casa. (Profilo Instagram Campobasso) – Ilveggente.it Nelle due partite giocate nel corso della stagione il Pineto, sia in casa che in trasferta, ha avuto la meglio sul Campobasso vincendo sempre per uno a zero.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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