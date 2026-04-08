Nella ventottesima giornata della Saudi Pro League, si sfidano Al Ettifaq e Al Riyadh. La partita rappresenta il sesto confronto tra le due squadre in questa stagione. Finora, nessuna delle due formazioni ha ottenuto una vittoria in più rispetto all'altra, e i risultati precedenti si sono conclusi con pareggi o vittorie alternate. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica.

Al Ettifaq-Al Riyadh è una partita valida per la ventottesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla La squadra padrona di casa non ha ormai nessun obiettivo in questo finale di stagione: in mezzo, con nessuna possibilità né di raggiungere quelle davanti e nemmeno di essere ripresa da quelle che stanno dietro. Gli ospiti, invece, lottano per la salvezza, che è complicata e pure molto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ora, nonostante le motivazioni evidentemente possono essere molto differenti, non siamo proprio sicuri che l’Al Ettifaq metta il tappeto rosso davanti per permettere alla squadra della Capitale di prendersi il bottino pieno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Ettifaq-Al Riyadh: succede di nuovo al sesto tentativo

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