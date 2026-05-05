Pronostico Al Ahli-Al Fateh | obbligati a vincere

La partita tra Al Ahli e Al Fateh si disputa per la trentunesima giornata della Saudi Pro League. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per la classifica, con l’Al Ahli che ha bisogno di una vittoria per migliorare la propria posizione e l’Al Fateh che tenta di evitare la sconfitta per mantenere le speranze di salvezza. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione e si preannuncia molto combattuta.

Al Ahli-Al Fateh è una partita valida per la trentunesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla La vittoria inaspettata dell’ Al Qadasiah sull’ Al Nassr – che potrebbe pure riaprire il campionato – costringe l’ Al Ahli (anche se forse lo avrebbe fatto ugualmente) a vincere questa partita contro l’Al Fateh, che al proprio campionato non ha nulla da chiedere. (Profilo Instagram Al Ahli) – Ilveggente.it I padroni di casa sono al terzo posto in classifica, l’ultimo utile per conquistare l’accesso alla prossima Champions League asiatica, con un solo punto di vantaggio rispetto a Retegui e compagni che come detto prima hanno fatto il colpaccio.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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