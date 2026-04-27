La partita tra Al Shabab e Al Fateh si gioca per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League. Le due squadre, entrambe con 31 punti in classifica, cercano di ottenere una vittoria per avvicinarsi alla salvezza. La sfida si svolge in casa dell’Al Shabab, che ha il vantaggio del fattore campo. La partita sarà trasmessa su una piattaforma di streaming sportivo.

Al Shabab-Al Fateh è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Appaiate a quota 31 punti in classifica, queste due squadre vorrebbero cercare di chiudere il discorso salvezza in questa giornata. Ma solamente una, quella che gioca in casa, ci riuscirà. Eliminato dalla Champions League asiatica nel corso della settimana, l’Al Shabab vuole allungare nella graduatoria del proprio campionato e staccare forse in maniera definitiva la squadra ospite che non vive il miglior momento della propria annata. L’Al Fateh, infatti, ha sì vinto l’altra sfida, ma prima si presentava con una serie di tre sconfitte di fila pesantissime che hanno del fatto tolto tutte le possibilità di pensare a qualcosa di diverso di una semplice salvezza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Shabab-Al Fateh: fattore campo sempre decisivo

Notizie correlate

Pronostico Australia-Camerun: decisivo il fattore campoAustralia-Camerun è una partita della fase a gironi della Fifa Series: dove vederla, formazioni e pronostico Si sono affrontate solamente una volta,...

Pronostico Al Fateh-Al Okhdood: blindata la salvezzaAl Fateh-Al Okhdood è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Ad un...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Al Akhdoud - Al Ettifaq | pronostico & migliori quote | 30.04.2026; Al Hazem - Al Riyadh | pronostico & migliori quote | 24.04.2026; Al Kholood - Al Fayha | pronostico & migliori quote | 30.04.2026; Al Taawoun - Al Ittihad Pronostico e confronto quote 29.04.2026.

Pronostico Al Shabab-Al Fateh: fattore campo sempre decisivoAl Shabab-Al Fateh è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it

Pronostico Al Qadsiah-Al Shabab: non è mai successo in stagioneAl Qadsiah-Al Shabab è una partita valida per la ventinovesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla ... ilveggente.it

#Tempo Pronostico di tempo valido te 27 di april 2026 - facebook.com facebook

#Jugovic gioca #MilanJuve Il suo pronostico x.com