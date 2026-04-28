Al Riyadh e Al Qadsiah si affrontano nella trentaquattresima giornata della Saudi Pro League. La partita si svolge nello stadio della squadra di casa e sarà trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere, ma per motivi diversi, in un match che potrebbe avere un ruolo importante nella lotta per la salvezza e la classifica. Le formazioni probabili sono state annunciate dai rispettivi allenatori.

Al Riyadh-Al Qadsiah è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Entrambe sarebbero obbligate a vincere per motivazioni diverse. I padroni di casa per la salvezza, gli ospiti, che sono molto più forti e che hanno dei giocatori assai importanti in roda, per cercare di avvicinarsi ai posti che garantirebbero la qualificazione alla Champions asiatica per il prossimo anno. Insomma, sarà gara vera. (Profilo Instagram Retegui) – Ilveggente.it Evidentemente, perché parliamo appunto di un club che ha investito tanto nel corso della passata estate, che l’Al Qadsiah sia favorito.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Riyadh-Al Qadsiah: obbligati a vincere

Notizie correlate

Pronostico Al Qadsiah-Al Ettifaq: la corsa al titolo è apertaAl Qadsiah-Al Ettifaq è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Per...

Pronostico Al Ettifaq-Al Riyadh: succede di nuovo al sesto tentativoAl Ettifaq-Al Riyadh è una partita valida per la ventottesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla La squadra padrona di casa...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Pronostico Al Riyadh - Al-Qadsiah: analisi e quote; Al Hazem - Al Riyadh | pronostico & migliori quote | 24.04.2026; Al Kholood - Al Fayha | pronostico & migliori quote | 30.04.2026; Pronostico Al Riyadh-Al Qadisiya 29 Aprile 2026: 30ª Giornata di Saudi Pro League.

La Pallacanestro Trieste perde, come da pronostico, sul parquet della capolista Virtus Bologna. Gara condotta dalla formazione felsinea di fatto per intero, eccetto i primi minuti di equilibrio Leggi https://www.il-meridiano.it/sport/basket/22352-pallacanestro-tri facebook

Il pronostico di #MilanJuventus: così si sono espressi in redazione! Come finirà il big match di San Siro x.com