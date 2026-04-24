Sabato pomeriggio in Serie B, alle ore 15:00, si terrà la partita tra Frosinone e Carrarese allo stadio “Stirpe”. La sfida vede i padroni di casa impegnati in una lotta per la promozione diretta, con la squadra di Massimiliano Alvini che punta a consolidare la propria posizione in classifica. I pronostici indicano un margine di errore ridotto per entrambe le formazioni, in particolare per i ciociari.

Serie B, il piatto forte del sabato pomeriggio è il match dello “Stirpe” tra Frosinone e Carrarese: i ciociari di Massimiliano Alvini si giocano la promozione diretta. Gara da vincere a tutti i costi anche per il Palermo. Il rush finale della serie cadetta entra nel vivo con una terzultima giornata che promette di stravolgere la classifica, dalle vette della promozione diretta fino alle sabbie mobili della retrocessione. Il piatto più succulento del weekend è senza dubbio Frosinone-Carrarese. Un match che mette in palio punti pesantissimi per la Serie A. I ciociari di Massimiliano Alvini sono in uno stato di forma celestiale: non perdono dal 7 febbraio ed hanno rimediato a malapena una sconfitta nelle ultime 27 partite.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Serie B 25 aprile ore 15:00: margine di errore ridotto per Frosinone e Palermo

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