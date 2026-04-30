Pronostici Copa Libertadores 1 maggio | difesa d’acciaio con il nuovo allenatore

Nella terza giornata della fase a gironi della Copa Libertadores, il Corinthians, con il nuovo allenatore Fernando Diniz, punta a mantenere il massimo punteggio. La squadra ha mostrato una difesa solida e rinnovata sotto la guida tecnica recente, mentre si prepara ad affrontare le prossime sfide del torneo. I risultati ottenuti finora testimoniano la crescita del club e l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel girone.

Copa Libertadores, si conclude la terza giornata della fase a gironi. Il Corinthians, rinato con Fernando Diniz al timone, vuole restare a punteggio pieno. L’ultimo atto di questa intensa terza giornata di Copa Libertadores si sposta a San Paolo, dove il Corinthians cerca la fuga definitiva, per poi toccare le vette di La Paz e i campi di Argentina e Colombia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Timao attualmente è una delle squadre più in forma del continente. Da quando Fernando Diniz ha preso il comando, il Corinthians è diventato un bunker inespugnabile: sei clean sheet consecutivi e un’identità tattica fluida che esalta la costruzione dal basso e l’ampiezza dei terzini.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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