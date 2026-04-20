Promozione | pari in rimonta della X Martiri Centese frena aggancio Casumaro Masi retrocesso Gallo nei guai

Nella promozione, la X Martiri ha ottenuto una vittoria in rimonta, mentre la Centese ha fermato la sua serie di risultati e si è avvicinata al Casumaro. La Masi è stata retrocessa, e il Gallo si trova in difficoltà. Nella partita del Faro Coop, i marcatori sono stati Pisi e Olezzi, entrambi nel secondo tempo, e Dozzi e Dahbi, con D’Isanti subentrato al 10’ st.

Faro Coop 3 Gallo 2 FARO COOP: Pisi, Olezzi (10’ st Masinara), Dozzi, Dahbi (10’ st D’Isanti), Lenzi D., Borgognoni, Haber Castro (23’ st Peri), Satalino T., Ruzzolini (10’ st Lenzi M.), Schioppa (32’ st Satalino S.), Garni. All.: Zanini. GALLO: Barbieri, Vitali, Tucci (34’ st Lupusor), Mangherini (45’ st Lettieri), Sorrentino, Coraini, Fratti (19’ st Dovesi), Nyezhentsev, Berto (34’ st Mezzadri), Cottone, Malservisi. All.: Zambrini. Arbitro: Visani di Faenza. Reti: 27’ pt Schioppa (F), 2’ st Sorrentino (G), 8’ st Cottone (G), 29’ st Lenzi M. (F), 45’ st Garni (F). Note: ammoniti: Dahbi (F), Borgognoni (F), Schioppa (F). Cade al novantesimo il Gallo, e vede la sua situazione complicarsi in classifica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Promozione: pari in rimonta della X Martiri. Centese frena, aggancio Casumaro. Masi retrocesso, Gallo nei guai Notizie correlate La Promozione oggi. In campo Gallo-Masi e X Martiri-CasumaroDoppio derby ferrarese negli anticipi della ventisettesima giornata del girone C di Promozione. Promozione. Valsetta Lagaro, il successo sul Masi vale l’aggancio alla CenteseContinua, praticamente senza sosta, la marcia trionfale della Valsanterno in vetta alla classifica del girone C di Promozione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Promozione: pari in rimonta della X Martiri. Centese frena, aggancio Casumaro. Masi retrocesso, Gallo nei guai; SECONDA. Pari in rimonta per la Vr Macerata con la Vis Civitanova; Questione di pari che servono a poco: Vigor Castelfidardo retrocede, altra rimonta subita dal Vismara; Trastevere, pari in rimonta a Monastir con la doppietta decisiva di Scaffidi. Promozione: Atletico Maida battuto in rimonta dalla Bovalinese, ma la salvezza resta ad un passoLamezia Terme – Zona Cesarini fatale all’Atletico Maida, oggi pomeriggio battuta in rimonta dalla quotata Bovalinese al Rocco Riga. Tuttavia, ... lametino.it Sora, pari in rimonta con il San Marino: da 0-2 a 2-2 nel finaleSora rimonta il San Marino nel finale e chiude sul 2-2 una sfida che sembrava compromessa. Bianconeri a quota 32 punti a tre giornate dal termine. sora24.it 19/4/26. I risultati sportivi oggi Serie D Este-U.Clodiense 1-1(foto); Adriese-Campodarsego 0-1; S.Luigi-Treviso(cap.), 0-2. Eccellenza Porto Viro-Villafranchese 1-5; Schio(cap.)-Montorio, 3-1. Promozione Favaro-Cavarzere 1-1-Rovigo-Loreo 2-1; Union(cap)-A x.com LA DOMENICA DI PROMOZIONE: FIATO SOSPESO CUBINO, PASSA IL PONTASSIEVE. Il racconto domenicale di Promozione nell'articolo. - facebook.com facebook