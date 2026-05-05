Processo San Pietro concluso l’esame dell’ex direttrice Longo
Si avvicina alla fase finale il processo riguardante l’ex direttrice del carcere di San Pietro, accusata di aver gestito in modo irregolare l’istituto penitenziario di Reggio Calabria. Dopo aver concluso l’esame dell’imputata, si procederà con le eventuali discussioni e decisioni finali nel procedimento giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione su presunte irregolarità nella gestione della struttura detentiva.
Si avvia verso la fase conclusiva il procedimento giudiziario che vede imputata l’ex direttrice del carcere di San Pietro, Maria Carmela Longo, chiamata a rispondere di presunte irregolarità nella gestione dell’istituto penitenziario reggino. A fare il punto della situazione è il suo difensore.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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