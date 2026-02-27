San Pietro in Trento partono i lavori di ripristino dell' asfalto in via Dell’Orso

Lunedì 2 marzo sono iniziati i lavori di ripristino dell’asfalto in via Dell’Orso a San Pietro in Trento. Gli interventi riguardano la sistemazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, che interessa il tratto compreso tra vicolo Malagola e via Roncalceci. La strada rimarrà interessata dai lavori fino al completamento dell’intervento.

Durante l’esecuzione dei lavori saranno attivate alcune modifiche temporanee alla viabilità, per consentire il regolare svolgimento delle opere in condizioni di sicurezza Lunedì 2 marzo inizieranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in via Dell’Orso, da vicolo Malagola a via Roncalceci. L’intervento, del valore complessivo di 650 mila euro, avrà una durata di circa tre mesi e rientra negli interventi di ripristino di alcune strade del territorio danneggiate dall’alluvione rientranti nell’ambito delle misure per la gestione del rischio di alluvione e la riduzione del rischio idrogeologico (interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche), legate al PNRR. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Lavori sulla provinciale Dismano per il ripristino dell'asfalto: tratto di strada sospeso per tre giorniPer consentire l’esecuzione, da parte della Provincia di Ravenna, di lavori di ripristino del manto stradale a San Zaccaria, lungo la strada...

Monitoraggio delle strade di Bari: telecamere intelligenti per scoprire gli errori nei lavori di ripristino dell'asfaltoL'amministrazione comunale ha avviato la sperimentazione del sistema digitale: durante lo scorso weekend sono state effettuate rilevazioni su 200 km...

San Pietro in Trento, al via i lavori in via Dell’OrsoPrenderanno il via lunedì 2 marzo i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in via Dell’Orso, nel tratto compreso tra vicolo Malagola e via Roncalceci. L’interven ... ravennawebtv.it

San Pietro in Trento alza la voce: Vogliamo dossi o un velox fissoAuto che sfrecciano ben oltre il limite consentito, velox mobili non attivi e diverse attività raccolte in soli 500 metri. Sono questi i motivi principali che hanno spinto Marina Caravaggi, titolare ... ilrestodelcarlino.it