San Pietro Vernotico il futuro dell’ex ospedale Melli scende in piazza | incontro pubblico

A San Pietro Vernotico si è tenuto un incontro pubblico dedicato al futuro dell’ex ospedale Ninetto Melli. La riunione ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che hanno discusso delle possibilità di riqualificazione e utilizzo della struttura. La discussione si è concentrata sulle proposte e sulle esigenze della comunità riguardo all’area dell’ex ospedale, senza approfondire decisioni definitive o accordi ufficiali.

SAN PIETRO VERNOTICO – Quale sarà il destino dell’ex ospedale Ninetto Melli? È questa la domanda centrale che muove l’iniziativa pubblica "Ospedale N. Melli: tra sogno e realtà", prevista per il prossimo 6 maggio alle ore 17 nella cornice di Piazza del Popolo. L’evento si preannuncia come un.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Referendum Giustizia: a San Pietro Vernotico un incontro pubblico per le ragioni del "No"L’incontro, che avrà inizio alle ore 18, si propone come un’occasione di dialogo e confronto tecnico-giuridico sulle tematiche della riforma della... San Pietro Vernotico: presentato il nuovo comitato Festa patronale nel segno dell’unità e della tradizioneHa l’obiettivo ambizioso di non limitarsi alla semplice celebrazione religiosa, ma di diventare un motore di promozione territoriale, coesione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: San Pietro Vernotico, il M5S ufficializza il gruppo consiliare: simbolo a Nobile e Pesimena; San Pietro Vernotico: 37enne investito e ucciso dal treno; Tabellino partita Ruffano Calcio vs San Pietro Vernotico Calcio; San Pietro Vernotico, tragedia sui binari: Frecciarossa investe e uccide una persona. Ripresa alle 11 la circolazione sulla linea Lecce- Milano. San Pietro Vernotico, tragedia all’alba: 37enne travolto da un Frecciarossa. Si pensa ad un gesto volontarioUn impatto devastante, avvenuto alle prime luci del giorno, è costato la vita a un uomo di 37 anni, travolto da un treno ad alta velocità lungo i binari della stazione di San Pietro Vernotico. Il corp ... brindisisera.it Tragedia all'alba di oggi: uomo perde la vita investito da un trenoTragedia alle prime ore di oggi, domenica 26 aprile, presso la stazione di San Pietro Vernotico, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno. leccesette.it AnnaGi Centro Estetico | San Pietro Vernotico facebook