Processo Radici | il sistema di imprese fantasma e i clan calabresi

Nel processo Radici si indaga su un sistema di imprese fittizie utilizzate dai clan calabresi per infiltrarsi nel mercato emiliano. Durante le indagini sono state identificate diverse aziende create ad hoc, che hanno portato a fallimenti rapidi e apparentemente inspiegabili. Le autorità hanno ricostruito le modalità con cui queste imprese sono state impiegate per nascondere attività illecite e consolidare la presenza dei gruppi criminali nella regione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i clan calabresi a infiltrarsi nel mercato emiliano?. Quali imprese sono state usate per i fallimenti lampo?. Chi sono i vertici delle 'ndrine che guidano questo sistema?. Come viene alterata la concorrenza leale dai nuovi modelli criminali?.? In Breve Infiltrazioni mafiose colpiscono il tessuto imprenditoriale tra Imola e Bologna.. Clan Piromalli e Mancuso gestiscono fallimenti lampo per riciclaggio.. Sistema criminale altera la stabilità del mercato locale bolognese.. Udienza in Corte d'Appello di Bologna per il secondo grado.. L’aula della Corte d’Appello di Bologna ospita oggi il secondo grado del processo Radici, un procedimento che indaga il sistema di imprese e fallimenti rapidi legati alla criminalità organizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Processo Radici: il sistema di imprese fantasma e i clan calabresi Notizie correlate Leggi anche: Un ’derby’ del cuore per Stillitano. Diviso tra Aquile e radici calabresi Dalla curva Nord ai clan calabresi: l’ex ultrà sotto indagineUn doppio binario investigativo, che attraversa la Lombardia e la Calabria, ha messo sotto la lente d’ingrandimento Marco Ferdico, ex leader della...