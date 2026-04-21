Le autorità stanno indagando su Marco Ferdico, ex leader della curva Nord dell’Inter, in due regioni italiane, Lombardia e Calabria. L’indagine coinvolge anche presunti collegamenti con i clan calabresi. Le indagini si concentrano su attività legate alla criminalità organizzata e alla tifoseria organizzata, con accertamenti in corso su eventuali rapporti tra i due ambiti. La situazione è al centro di un’attenzione investigativa che coinvolge più livelli.

Un doppio binario investigativo, che attraversa la Lombardia e la Calabria, ha messo sotto la lente d’ingrandimento Marco Ferdico, ex leader della curva Nord dell’Inter. Mentre guidava i cori dei tifosi, le autorità monitoravano i suoi spostamenti tra la Brianza e il vibonese, ricostruendo un legame profondo con la famiglia Idà-Emanuele attraverso telefonate, incontri in piazza e l’uso strategico di un’auto per eludere i controlli. Il profilo dell’ex ultrà di Vimercate è già noto alle forze dell’ordine da anni, con precedenti legati al traffico di stupefacenti nel 2016, quando furono sequestrati dodici chili di cocaina e quindici di hashish....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla curva Nord ai clan calabresi: l’ex ultrà sotto indagine

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