Ciclone Harry e frana di Niscemi un mese di emergenza tra aiuti e ripartenza | la Regione fa il punto su lavori e sostegni

Un grave evento meteorologico ha causato danni significativi in alcune zone della Sicilia. Dopo il passaggio del ciclone Harry e la frana a Niscemi, le autorità stanno affrontando le operazioni di soccorso e le riparazioni. Sono stati avviati interventi per ristabilire la situazione e offrire supporto alle comunità colpite. La regione monitora attentamente la situazione e coordina gli aiuti necessari.

Un ciclone senza precedenti e una frana improvvisa hanno messo a dura prova la Sicilia orientale e centrale. A un mese dal passaggio di Harry e dal dissesto di Niscemi, la Regione Siciliana traccia un bilancio delle misure adottate per affrontare l’emergenza, garantire sostegno a cittadini e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ciclone Harry e frana di Niscemi, in Sicilia la Regione crea un fondo straordinario da 558 milioniIl governo Schifani destina 558 milioni di euro alla creazione di un apposito Fondo per le emergenze legato agli eventi calamitosi che hanno colpito...

Ciclone Harry e frana di Niscemi, dalla Regione mezzo miliardo di euro per il rilancio dei territoril governo Schifani destina 558 milioni di euro alla creazione di un apposito Fondo per le emergenze legato agli eventi calamitosi che hanno colpito...

Ciclone e frana, ecco tutti gli interventi regionali, sabato Schifani torna a Niscemisono stati creati un fondo per le emergenze pari a 681 milioni di euro, tra programmazione di risorse extraregionali Fesr e Fse 2021-2027 (588 milioni) e risorse regionali (93 milioni), e una cabina d ... blogsicilia.it

Ciclone Harry e frana di Niscemi, le misure messe in campo dalla Regione nel primo mese di emergenzaLa Presidenza della Regione Siciliana fa il punto degli interventi messi in campo per fronteggiare l’emergenza a un mese dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. È stato immediatamente dichiarato l ... ilsicilia.it

Il mare da giorni restituisce i corpi di decine di migranti dispersi nel Mediterraneo. Diversi naufragi sarebbero stati causati dal ciclone Harry, le ONG denunciano: non si hanno notizia di oltre mille persone x.com