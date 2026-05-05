Primo Reggiani al Veneto Salvemini di Latina

Primo Reggiani ha incontrato gli studenti dell’istituto Vittorio Veneto Salvemini a Latina in occasione di un evento del progetto CIPS (Cinema e Immagino per la Scuola). L’iniziativa è promossa e finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura. L’incontro si è svolto all’interno di un programma dedicato a promuovere il cinema e l’immagine tra i giovani.

Primo Reggiani protagonista a Latina con gli studenti all’istituto Vittorio Veneto Salvemini. Si tratta di uno degli incontri del progetto CIPS (Cinema e Immaginiper la Scuola), promosso e finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Erasmus+, studenti del Vittorio Veneto Salvemini in Portogallo Primo Reggiani e Francesca Valtorta protagonisti di "Uno, nessuno e centomila" al teatro Fenaroli di LancianoVenerdì 27 marzo, alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano c'è lo spettacolo “Uno nessuno centomila”, di Luigi Pirandello, con Primo Reggiani e... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: LATINA | Un incontro con il cinema, l’attore Primo Reggiani ospite al Vittorio Veneto Salvemini; L’attore Primo Reggiani ospite dell’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina; LA REGIONE LAZIO SBARCA IN CALIFORNIA; LATINA | Termina l’undicesima edizione del festival Lievito: ospite d’eccezione Rocco Papaleo. L’attore Primo Reggiani ospite dell’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di LatinaLATINA – L’attore Primo Reggiani sarà ospite dell’Istituto Vittorio Veneto Salvemini dove incontrerà gli studenti dei Servizi Culturali e dello Spettacolo. Giovedì 30 aprile l’iniziativa che si inseri ... radioluna.it Teatro Ghione. . Dopo lo straordinario successo della scorsa stagione, il 30 gennaio 2027, il Teatro Giuseppetti ospita “Uno, nessuno, centomila”, spettacolo tratto dal celebre romanzo di Luigi Pirandello, con un cast d’eccezione: Primo Reggiani, Francesca V - facebook.com facebook