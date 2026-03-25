Venerdì 27 marzo alle 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, si terrà la rappresentazione di

Venerdì 27 marzo, alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano c'è lo spettacolo “Uno nessuno centomila”, di Luigi Pirandello, con Primo Reggiani e Francesca Valtorta, per la regia di Nicasio Anzelmo Ironico, grottesco, capace di mettere in crisi la società borghese del primo Novecento, questa è stato ed è tutt’ora la forza di “Uno nessuno e centomila”. L’ultimo dei romanzi di Pirandello è denso di enigmi e, secondo lo stesso autore, esso è “sintesi completa di tutto ciò che ho fatto e la sorgente di quello che farò”. Il protagonista Vitangelo Moscarda è forse uno dei personaggi più complessi della produzione pirandelliana: prima impacciato e prigioniero delle opinioni altrui, poi sempre più consapevole e determinato a cercare l’autenticità spirituale dell’esistenza, fino all’affrancamento finale da tutte “le rabbie del mondo”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Primo Reggiani e Francesca Valtorta protagonisti di "Uno, nessuno e centomila" al teatro Fenaroli di Lanciano

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