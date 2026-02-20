Pomeriggi in biblioteca Così le famiglie trovano uno spazio
Da marzo gli incontri con ’Pomeriggi in biblioteca’, aperte le iscrizioni. Laboratori dedicati a bambini e genitori organizzati dal Centro per le famiglie di Ferrara. A partire da marzo, la biblioteca comunale Anne Frank ospiterà i ’Pomeriggi in biblioteca con il Centro per le famiglie di Ferrara’ che proporranno bellissimi laboratori dedicati a bambine, bambini e ai loro genitori: non semplici letture, ma veri e propri viaggi tra fantasia, musica e divertimento. L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Copparo e Ferrara, dall’Unione dei Comuni “Terre e Fiumi”. Il primo appuntamento “Colori che danzano, giochi che suonano” è in programma il 10 marzo alle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Uno spazio dove le idee trovano casa: la nuova vita dell'ex asilo Santarelli tra digitale e socialitàA Forlì, un ex asilo diventa un laboratorio aperto alla comunità.
Leggi anche: Inaugurata la biblioteca: "Uno spazio d’incontro"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pomeriggi in biblioteca. Così le famiglie trovano uno spazio.
GioveBì: Un Pomeriggio di Lettura e Laboratorio per Bambini tra Risate e Complicità in BibliotecaPartecipa a GioveBì il 26 febbraio alle 17 in biblioteca! Un evento per famiglie con letture ad alta voce e laboratorio creativo, dove bambini e adulti crescono insieme tra storie e amicizia. milano.cityrumors.it
I ragazzi, i libri e le nuove abitudiniUn progetto scolastico riporta gli studenti in biblioteca, riscoprendo così il grande piacere della lettura lenta ... msn.com
A partire dal 20 febbraio 2026, la Biblioteca Cesenatico ospita i Pomeriggi Game, sfide di gioco tra ragazzi per imparare divertendosi, grazie a una varietà di giochi da tavolo. L'attività è indicata per partecipanti dagli 8 anni in su. Gli appuntamenti, che saran - facebook.com facebook