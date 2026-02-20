Pomeriggi in biblioteca Così le famiglie trovano uno spazio

Da marzo gli incontri con ’Pomeriggi in biblioteca’, aperte le iscrizioni. Laboratori dedicati a bambini e genitori organizzati dal Centro per le famiglie di Ferrara. A partire da marzo, la biblioteca comunale Anne Frank ospiterà i ’Pomeriggi in biblioteca con il Centro per le famiglie di Ferrara’ che proporranno bellissimi laboratori dedicati a bambine, bambini e ai loro genitori: non semplici letture, ma veri e propri viaggi tra fantasia, musica e divertimento. L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Copparo e Ferrara, dall’Unione dei Comuni “Terre e Fiumi”. Il primo appuntamento “Colori che danzano, giochi che suonano” è in programma il 10 marzo alle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

