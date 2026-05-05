A Primaluna, in provincia di Lecco, i soccorritori sono intervenuti per assistere una donna di 28 anni in gravidanza. La donna, che aspetta tre gemelli, si trovava in difficoltà e ha richiesto aiuto. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza, che hanno prestato assistenza alla donna, senza che si verificassero complicazioni immediate. La situazione è stata gestita senza ulteriori sviluppi rilevanti.

Primaluna (Lecco), 5 maggio 2026 – Niente cicogna, ma i soccorritori di una giovane donna di 28 anni incinta di tre gemelli sono comunque arrivati in volo. Una 28enne che abita in Valsassina, che aspetta appunto tre gemelli, è stata soccorsa dai sanitari dell'eliambulanza di Areu di Como. Si è sentita male, pensava le si fossero rotte le acque e che i suoi tre gemellini avessero troppa fretta di nascere, poiché è solo al terzo mese di gestazione. Ha così chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero di emergenza e urgenza. (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) I primi a intervenire e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Primaluna, soccorsa futura mamma di tre gemellini

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