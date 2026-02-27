Camila Giorgi, ex tennista di origini maceratesi, ha annunciato tramite le sue storie su Instagram di aver celebrato il suo matrimonio con Andreas Ignacio Pasutti, un tennista e allenatore argentino di 30 anni. Le foto dell’evento sono state condivise sui social, mostrando il look scelto dalla futura mamma. L’annuncio è arrivato senza precedenti e ha attirato l’attenzione degli utenti online.

Macerata, 27 febbraio 2026 – La ex tennista di origini maceratesi Camila Giorgi, a sorpresa, ha annunciato e mostrato nelle sue storie di Instagram il suo matrimonio con Andreas Ignacio Pasutti, tennista e allenatore di origini argentine di 30 anni. Un selfie per Camila Giorgi e il neo marito (foto Instagram) Il matrimonio “Just married” (appena sposati) viene scritto mentre mostra alcune delle foto scattate durante il matrimonio, come il momento dello scambio delle fedi, o l’uscita dal comune che si è svolto a Buenos Aires in Argentina. Alla cerimonia in comune Camila indossava un semplice vestito bianco corto, un coprispalle dello stesso colore, degli alti tacchi a spillo e in mano teneva un bouquet di fiori bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camila Giorgi si è sposata, le foto del matrimonio su Instagram: il look scelto dalla futura mamma

