Scuola Futura e PNRR Futura offline nel pomeriggio del 24 marzo per manutenzione

Nel pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo 2026, le piattaforme “Scuola Futura” e “PNRR FUTURA – Gestione Progetti” saranno temporaneamente non disponibili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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