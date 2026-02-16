Prima Vera Contemporanea al via la nuova stagione | nel weekend l’anteprima ai Cantieri Culturali alla Zisa

Vera Contemporanea inizia la sua nuova stagione con un evento speciale ai Cantieri Culturali alla Zisa, dove domenica si tiene l’anteprima. La rassegna, organizzata da Curva Minore, propone tre mesi di musica sperimentale, con oltre venti appuntamenti tra improvvisazioni, nuove composizioni e prime esecuzioni. I partecipanti potranno ascoltare performance inedite e scoprire nuovi artisti, creando un punto di incontro per appassionati e curiosi.

PrimaVera Contemporanea 2026, che prenderà il via con un weekend di anteprima il 21 e 22 febbraio, per entrare nel vivo dal 7 marzo al 5 giugno in Sala Perriera ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, costruisce così un ecosistema sonoro in continua trasformazione, un laboratorio aperto in cui la scrittura si mette in discussione, l’ascolto diventa pratica condivisa e la libertà creativa non è un’eccezione ma un metodo. Un festival, che punta molto anche sui giovanissimi artisti, che non si limita a programmare concerti, ma disegna traiettorie, intreccia linguaggi, mette in relazione generazioni e geografie diverse, facendo di Palermo non soltanto una cornice, ma un organismo vivo che risuona, accoglie e rilancia.🔗 Leggi su Palermotoday.it "Cicatrici dell’anima: la bellezza ritrovata", al via la mostra ai Cantieri Culturali alla Zisa Il magico Natale ai Cantieri Culturali alla Zisa con la mostra mercato del regalo fatto a mano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La primavera della High Line fiorisce: corpi, lavoro e infrastrutture al centro delle nuove commissioni; Primavera , di Damiano Michieletto (2025); Rubaiya Qatar, nasce la quadriennale: oltre 50 artisti per Unruly Waters; CAU - Cantiere di Arti Urbane. Diciotto anni sono il primo grande traguardo. La prima vera festa che parla di te. Gli amici, la musica, l’emozione di un ingresso che non si dimentica. Organizziamo il tuo evento Contattaci e prenota un appuntamento +39 080 5045229 direzione@villadeg - facebook.com facebook