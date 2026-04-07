Prima Vera Contemporanea alla Zisa in concerto Gunda Gottschalk Miriam Palma e l' Acre Trio

Alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo si svolge un concerto della rassegna PrimaVera Contemporanea, dedicata alle musiche di ricerca. L’evento vede la partecipazione di Gunda Gottschalk, Miriam Palma e l’Acre Trio, che propongono un repertorio che unisce composizione e improvvisazione in un’unica esperienza creativa. La rassegna continua a portare avanti un percorso di sperimentazione musicale nel contesto della musica contemporanea.

Prosegue il percorso di PrimaVera Contemporanea, la rassegna dedicata alle musiche di ricerca in corso alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, spazio in cui composizione e improvvisazione si riconoscono come parti di un unico movimento creativo. I prossimi appuntamenti, in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile alle ore 21, attraversano pratiche sonore eterogenee, mettendo al centro il gesto, l’ascolto e la trasformazione del suono. Venerdì 10 aprile va in scena Incontro, un dialogo inedito tra la sensibilità e la versatilità artistica della virtuosa violinista tedesca Gunda Gottschalk e le evoluzioni sonore dell’esploratrice vocale siciliana Miriam Palma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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PRIMAVERA DEI TEATRI 2026 Festival dei nuovi linguaggi della scena contemporanea XXVI edizione Castrovillari (CS), dal 26 al 31 maggio 2026 Festival ideato e diretto da Dario De Luca e Saverio La Ruina Oltre 35 eventi tra teatro, danza, residenz - facebook.com facebook