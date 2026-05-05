Prima nascita dell’anno I Carabinieri salvano la cavallina ’Verbena’

Da lanazione.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di inizio anno, i Carabinieri hanno assistito alla nascita di un cavallino di Monterufoli, una razza autoctona con un patrimonio genetico di grande rilievo storico. La nascita rappresenta la prima del 2024 e si è verificata presso un allevamento della zona. La cavallina, chiamata Verbena, è nata senza complicazioni e si trova in buone condizioni di salute.

Prima nascita dell’anno di un Cavallino di Monterufoli, razza autoctona di straordinario valore storico e genetico. L’evento, nella Riserva Naturale Statale di Cornocchia, a Radicondoli. Esemplare femmina: la piccola puledra, con il nome di Verbena del Cornocchino, rappresenta un nuovo successo nella lunga opera di conservazione e valorizzazione delle razze autoctone da parte del Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena, al comando del Tenente Colonnello Alessio Brogi. "Dodici fattrici e quattro stalloni con incroci in base alla genealogia – si spiega – e adesso la previsione è di sette-otto nuove nascite. Finita questa fase, i nuovi accoppiamenti per la successiva stagione riproduttiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

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