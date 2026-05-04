Salvata la piccola Verbena | i Carabinieri proteggono una razza rara

I Carabinieri sono intervenuti per proteggere una puledra di razza rara, riuscendo a metterla in salvo dopo che la madre aveva inizialmente rifiutato di riconoscere la nuova nata. La piccola, chiamata Verbena, è stata trovata in condizioni di vulnerabilità e poi affidata alle cure degli operatori. L’intervento ha permesso di tutelare la vita dell’animale e di intervenire tempestivamente nel caso di abbandono o maltrattamento.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Carabinieri a salvare la piccola puledra?. Perché la madre di Verbena ha inizialmente rifiutato la nuova nata?. Chi può richiedere ufficialmente un esemplare di questa razza rara?. Dove nasceranno i nuovi esemplari previsti per il prossimo maggio?.? In Breve Carabinieri forestali di Siena hanno garantito l'alimentazione ogni due ore alla puledra.. Una cavalla balia ha accudito Verbena dopo il rifiuto della madre biologica.. Nuovi esemplari della razza Monterufoli nasceranno a maggio presso il Centro di selezione.. Acquisto esemplari possibile tramite aste sul sito istituzionale dei Carabinieri.. Il reparto Carabinieri biodiversità di Siena ha assistito alla nascita della prima puledra dell’anno nella riserva naturale statale di Cornocchia, situata nel comune di Radicondoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvata la piccola Verbena: i Carabinieri proteggono una razza rara Notizie correlate Le trovano una malattia rara a 20 giorni dalla nascita, salvata la vista di una neonata: «Senza screening sarebbe diventata cieca»A volte bastano poche settimane per fare la differenza tra una malattia irreversibile e una possibilità di cura. Diagnosi lampo all'ospedale di Polla: salvata 12enne da una rara encefaliteUna diagnosi arrivata in tempi rapidissimi ha permesso di salvare la vita a una ragazza di 12 anni, protagonista di un delicato caso clinico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Verbena, la cavallina salvata dai carabinieri: la favola a lieto fine nella riserva di Cornocchia; Nascita di un cavallino di Monterufoli: Verbena salvata dai carabinieri; Fiocco rosa a Radicondoli: la piccola puledra Verbena salvata dai Carabinieri Forestali; Commenti su: Fiocco rosa a Radicondoli: la piccola puledra Verbena salvata dai Carabinieri Forestali. Il racconto di Antonina, 77 anni, salvata con un robot dai soldati ucraini: “Il mio sogno è che la guerra finisca” - facebook.com facebook #Sanità Una vita salvata due volte dimostra la forza della sanità abruzzese. A Teramo intervento complesso sull’arco aortico grazie a medici eccellenti, tecnologie innovative e lavoro di squadra. Investiamo in competenze e innovazione per cure sempre più eff x.com