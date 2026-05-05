Prima il rimorchio ribaltato poi il carico perso sulla strada

I vigili del fuoco di Riva del Garda sono intervenuti lunedì 4 maggio per due incidenti distinti avvenuti lungo la strada. Nel primo caso, un rimorchio si è ribaltato, causando l’intervento dei soccorritori. Poco dopo, un carico si è disperso sulla carreggiata, rendendo necessarie azioni di messa in sicurezza. Fortunatamente, in entrambi gli episodi non sono stati segnalati feriti.

Giornata di lavoro particolarmente intensa quella di ieri, lunedì 4 maggio, per i vigili del fuoco di Riva del Garda, chiamati a un doppio intervento per due distinti incidenti che, per fortuna, non hanno visto persone coinvolte.L’intervento principale è avvenuto in supporto dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bastiglia, camion ribaltato sulla Canaletto e il rimorchio travolge un'auto. Un ferito portato d'urgenza in ospedale Tir con un carico di sale finisce ribaltato fuori stradaUn autoarticolato trasportante un carico di 28 tonnellate di sale è uscito fuoristrada ribaltandosi nel tardo pomeriggio di ieri, 16 febbraio, lungo...