Bastiglia camion ribaltato sulla Canaletto e il rimorchio travolge un' auto Un ferito portato d' urgenza in ospedale

Nel pomeriggio di oggi sulla Statale 12, all'altezza di Bastiglia, si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion ribaltatosi sulla carreggiata intorno alle 16.30. Il rimorchio del mezzo pesante ha travolto un'auto, causando il ferimento di una persona che è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti.

Pomeriggio ‘di passione’ sulla Canaletto. Intorno alle 16.30 un mezzo pesante si è ribaltato sulla Statale 12 all'altezza di Bastiglia (Km 194). Stando alle prime ricostruzioni, nell'impatto il tir avrebbe perso il rimorchio che ha urtato un'automobile che sopraggiungeva dalla parte opposta. A.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Esplode un petardo, 29enne ferito gravemente e portato d'urgenza in ospedaleCAPPELLA MAGGIORE - Un ragazzo di 29 anni è rimasto gravemente ferito ad una mano in seguito all'esplosione di un petardo nel pomeriggio di oggi,... Incidente sulla Colombo: scontro auto-moto. Un ferito grave portato in ospedale con l'eliambulanzaScontro fra un'auto e una moto su via Cristoforo Colombo, al chilometro 22, all'altezza di Casalpalocco in direzione centro.