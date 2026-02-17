Tir con un carico di sale finisce ribaltato fuori strada

Un tir che trasportava 28 tonnellate di sale si è ribaltato ieri nel tardo pomeriggio sulla strada SR439 a Lajatico. L’incidente si è verificato quando il veicolo ha perso il controllo, facendo uscire il mezzo dalla carreggiata e causando una lunga colonna di fumo visibile dalla zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per soccorrere il conducente e mettere in sicurezza l’area.

Un autoarticolato trasportante un carico di 28 tonnellate di sale è uscito fuoristrada ribaltandosi nel tardo pomeriggio di ieri, 16 febbraio, lungo la Sr439 nel comune di Lajatico. Il conducente del mezzo pesante è riuscito ad uscire dalla cabina di guida ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118: nell'impatto ha riportato un trauma cranico.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pisa che hanno messo in sicurezza il veicolo e gestito la viabilità fino all'arrivo dei Carabinieri di Terricciola.L'intervento da parte dei pompieri è durato circa due ore. Oggi verrà effettuata la rimozione del tir.