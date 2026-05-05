Prima dell’epopea del Carlo Pranzo I campi sportivi dello Sporting Club

Prima dell'epoca legata al “Carlo Pranzo”, i campi sportivi dello Sporting Club rappresentavano una fase poco conosciuta della storia sportiva della città. Recenti indagini hanno portato alla luce dettagli che potrebbero aver influenzato lo sviluppo urbano locale, anche se in modo non ancora del tutto chiarito. Dopo aver analizzato questa parte meno nota, si torna indietro nel tempo per approfondire le vicende che hanno segnato quei primi anni.

LECCE - Dopo aver indagato su una parte finora sconosciuta, o comunque poco nota, della storia degli impianti sportivi della nostra città, una storia che avrebbe potuto cambiare radicalmente il futuro urbano di Lecce rispetto a come poi si è sviluppato effettivamente, facciamo un passo indietro e.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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