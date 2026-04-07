Arteta distribuisce penne ai giocatori dell'Arsenal prima dello Sporting in Champions | li sta allenando

Prima della partita di Champions contro lo Sporting, l’allenatore dell’Arsenal ha distribuito delle penne ai giocatori, un gesto insolito che ha attirato l’attenzione. Il tecnico, noto per i metodi di allenamento non convenzionali, combina spesso esercizi di preparazione fisica, attenzione mentale e tecniche psicologiche per motivare la squadra. La sessione si è svolta prima del consueto riscaldamento, con i giocatori impegnati in attività che vanno oltre il semplice allenamento tradizionale.

Il tecnico è noto per i suoi metodi spesso eccentrici, che mescolano preparazione fisica, focus mentale, coesione di squadra e trucchi psicologici. Non si limita ai classici esercizi tattici: usa simboli, oggetti insoliti, pettherapy, musica e persino “esperimenti sociali” per tenere i giocatori sempre vigili, connessi e motivati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Champions League, i risultati degli ottavi: rimonta dello Sporting. Avanti Psg, Arsenal e RealMilano, 17 marzo 2026 – A Lisbona si consuma l’impresa più incredibile: lo Sporting Lisbona ribalta il 3-0 subito all’andata contro il Bodo Glimt e... Champions League: Arsenal, Psg, Real Madrid e Sporting ai quartiSerata ricca di emozioni in Champions League, dove arrivano i verdetti dagli ottavi di finale.