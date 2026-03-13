Doppia allerta meteo nel Comasco | piogge forti in arrivo oltre 40 mm in poche ore

Una doppia allerta meteo è stata diramata nel Comasco per piogge intense previste tra venerdì sera e sabato. Si attende che nel corso delle prossime ore vengano superati i 40 millimetri di pioggia. Le autorità hanno emesso avvisi specifici per la provincia in relazione al peggioramento delle condizioni atmosferiche.

È stata emessa una doppia allerta meteo anche per la provincia di Como in vista del peggioramento del tempo previsto tra la serata di oggi, venerdì 13 marzo, e la giornata di sabato. La Protezione civile ha infatti attivato due livelli di attenzione: rischio idraulico e rischio idrogeologico legati alle piogge intense previste nelle prossime ore. La doppia allerta riguarda diverse province lombarde: Como, Lecco, Milano, Varese e Monza e Brianza. Per quanto riguarda il territorio comasco, il rischio idrogeologico interessa tutta la provincia, comprese le zone delle Prealpi occidentali, dove le precipitazioni potrebbero risultare più insistenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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