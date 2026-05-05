Prevenzione e contrasto degli incendi boschivi | più di 1 milione di euro nel Piacentino

Nel Piacentino sono stati destinati oltre un milione di euro per interventi di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Le condizioni climatiche sono cambiate, con temperature più elevate, periodi di siccità più prolungati e meno precipitazioni, rendendo il territorio più soggetto a incendi, soprattutto nelle zone collinari e montane dove si trovano vaste aree di bosco.

Cambiano le condizioni climatiche e con esse cambia anche il rischio incendi. Temperature più alte, periodi di siccità sempre più lunghi e una minore frequenza delle piogge stanno rendendo il territorio più vulnerabile, soprattutto in collina e in montagna, dove si concentrano aree boscate estese.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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