Massima allerta per l' inizio del periodo degli incendi boschivi invernali

Il sistema antincendi boschivi del Piemonte si è riunito ieri per coordinare le misure di prevenzione, dopo che le prime segnalazioni di incendi hanno già interessato alcune aree rurali della regione. La riunione è stata convocata in risposta all’aumento di temperature e alla scarsità di pioggia, fattori che aumentano il rischio di incendi durante i mesi invernali. In particolare, le autorità hanno deciso di intensificare i controlli nelle zone più vulnerabili, come le colline vicino a Torino e alle province di Cuneo e Asti.

Per questo il Sistema antincendi boschivi (Aib) del Piemonte si è riunito per un incontro operativo di coordinamento, ospitato nella direzione regionale dei vigili del fuoco del Piemonte. Alla riunione hanno partecipato il settore regionale di protezione civile, la direzione regionale e i comandi provinciali dei vigili del fuoco, la direzione regionale del corpo volontari Aib Piemonte e gli ispettorati provinciali.Nel corso della riunione è stato fatto il punto su alcuni strumenti strategici che rafforzano ulteriormente l'integrazione del sistema, a partire dal rinnovo dell'Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il biennio 2026-2027, dalla procedura operativa di attivazione del dispositivo Aib regionale e dal modello di comando e controllo Dos-Ics, che garantisce un coordinamento unificato nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi.

