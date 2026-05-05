Oggi alle 16 si terrà un incontro presso la sede di Cna in via Birmania, dedicato alla prevenzione della Legionellosi e alla sicurezza degli impianti idrici. L’appuntamento vedrà la partecipazione di esperti che illustreranno gli obblighi normativi e le possibili soluzioni per garantire la corretta gestione delle strutture. L’iniziativa si rivolge a professionisti e operatori interessati a conoscere le pratiche più aggiornate in materia di tutela sanitaria degli impianti.

La prevenzione della Legionellosi e la sicurezza degli impianti idrici saranno al centro di un incontro in programma oggi, a partire dalle 16, nella sede di Cna, in via Birmania. L’iniziativa, promossa da Cna con la collaborazione di Federalberghi e il patrocinio della Asl, punta a fare chiarezza sugli obblighi normativi e sulle soluzioni operative per ridurre i rischi legati agli impianti. Il tema riguarda da vicino alberghi, stabilimenti balneari, agriturismi e condomini, chiamati a rispettare standard sempre più rigorosi nella gestione dell’acqua e degli impianti. Il batterio della legionella, infatti, può proliferare in serbatoi, tubature e sistemi di climatizzazione, causando infezioni respiratorie anche gravi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prevenzione della legionellosi. Gli esperti illustrano obblighi e soluzioni

Notizie correlate

Alzheimer, a Padova gli esperti: «La prevenzione è fondamentale»Dieta mediterranea (-11%/-30% rischio), attività fisica (7mila passi al giorno) e 7-8 di ore sonno tra i principali fattori protettivi.

Cuore e prevenzione: l’appuntamento ad Asti con gli esperti dell’ASL? Cosa scoprirai Come possono gli stili di vita prevenire un infarto improvviso? Quali nuove tecnologie mediche stanno cambiando la diagnosi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Prevenzione della legionellosi. Gli esperti illustrano obblighi e soluzioni; Obblighi normativi e soluzioni per la prevenzione della Legionella; Tolentino, legionella nella casa di riposo Porcelli: scattata la procedura di sanificazione. A dicembre un altro episodio; Valori di Legionella oltre i limiti nella casa di riposo Porcelli.

Prevenzione della legionellosi. Gli esperti illustrano obblighi e soluzioniLa prevenzione della Legionellosi e la sicurezza degli impianti idrici saranno al centro di un incontro in programma oggi, ... lanazione.it

Prevenzione della legionella e sicurezza degli impianti: un incontro su obblighi normativi e soluzioniTrattamento dell'acqua e prevenzione della legionella negli impianti è il titolo dell'incontro di Cna Grosseto ... grossetonotizie.com

Scuole, prevenzione e sicurezza. Parla il comandante della Stazione Carabinieri di Candelo: “Una segnalazione fa la differenza” #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #carabinieri #candelo - facebook.com facebook

Prevenzione della legionella e sicurezza degli impianti: un incontro su obblighi normativi e soluzioni - x.com