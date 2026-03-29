Alzheimer a Padova gli esperti | La prevenzione è fondamentale

A Padova si sono riuniti esperti per discutere della malattia di Alzheimer, evidenziando come la prevenzione giochi un ruolo chiave. Sono state illustrate le recenti innovazioni in campo diagnostico e terapeutico, mentre si sottolinea che il sistema sanitario italiano non è ancora adeguatamente preparato per gestire il crescente numero di casi. La discussione ha coinvolto professionisti provenienti da vari settori.

Dieta mediterranea (-11%-30% rischio), attività fisica (7mila passi al giorno) e 7-8 di ore sonno tra i principali fattori protettivi. Studi recenti indicano anche un possibile effetto delle vaccinazioni nel ridurre fino al 40% il rischio di Alzheimer. A Padova fino al 28 marzo il 26° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP) Si aprono nuove prospettive terapeutiche e diagnostiche per la malattia di Alzheimer, ma il sistema sanitario italiano non è ancora pronto ad affrontarne l’impatto. È questo uno dei messaggi principali che emerge dal 26° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP), in corso fino al 28 marzo presso il Padova Congress, dove il dibattito si concentra sul delicato equilibrio tra innovazione scientifica, sostenibilità e organizzazione dei servizi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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